«Газпром» поставил в Китай 100 млрд кубометром газа по «Силе Сибири»

Объем поставленного «Газпромом» (MOEX: GAZP) топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достиг 100 млрд кубометров. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Это только начало большого пути»,— приводит пресс-служба «Газпрома» слова господина Миллера. Он добавил, что в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту — «дальневосточному».

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году в рамках договора между «Газпромом» и CNPC. Он предполагает передачу Китаю более триллиона кубометров газа.

1 декабря 2024 года суточные поставки по «Силе Сибири» были выведены на максимальный контрактный уровень. По итогам прошлого года прирост трубопроводных поставок «Газпрома» составил более 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в Китае.

Подробнее о поставках газа в Китай — в материале «Ъ» «Китаю тянут трубу помощи».

Елизавета Шмакова