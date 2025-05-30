Поставщиков некачественных респираторов осудили за мошенничество

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бизнесменов Станислава Чалкова и Демокрита Манелова. Как сообщает Properm.ru, они признаны виновными в особо крупном мошенничестве в группе лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обращении недоброкачественных медизделий (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что во время пандемии коронавируса бизнесмены поставили для нужд лечебных учреждений около 600 тыс. фальсифицированных одноразовых респираторов на сумму 65 млн руб.

Ранее подсудимые были приговорены к реальным срокам за мошенничество при поставках нескольких сот тысяч медицинских шапочек. Ни по одному эпизоду фигуранты вины не признали. С учетом предыдущего приговора суд приговорил Станислава Чалкова к окончательному наказанию в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Демокрит Манелов получил семь лет и штраф 400 тыс. руб. Суд также удовлетворил иск минздрава о взыскании суммы ущерба по делу.