Из-за удара дрона по машине в Курске ранен мирный житель

ВСУ этой ночью атаковали Курск беспилотниками, по данным на 00:44 30 мая, есть один пострадавший — ехавший в автомобиле мужчина 27 лет. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

Кроме того, обломками БПЛА повредило здание курской горбольницы №1 — выбило окна в стационаре. Среди пациентов пострадавших нет.

Также падение обломков беспилотников стало причиной повреждения нескольких МКД, на местах работают профильные службы.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова