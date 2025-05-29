Главный раввин России призвал строить больше детских лагерей

Главный раввин России Берл Лазар заявил о необходимости создавать «защищенные пространства для детей». Об этом он сообщил в ходе визита в летний детский еврейский лагерь «Ган Исраэль» в Подмосковье в преддверии Дня защиты детей 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Для нас Международный день защиты детей — священный, потому что самое ценное, что у нас есть,— это дети,— сказал раввин.— Нам нужно делать все, чтобы дети находились в защищенном пространстве».

Еврейский детский лагерь «Ган Исраэль» открыт в 2020 году, он работает в четыре смены и рассчитан на одновременный отдых 170 детей. Господин Лазар сообщил, что у еврейской общины России всего восемь таких лагерей; кроме них, функционирует сеть лагерей дневного пребывания: «Этого недостаточно, спрос сегодня больше, чем наши возможности. Мы стараемся увеличивать число таких лагерей и будем вкладывать в образование и в воспитание максимум усилий, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и стремление вырастить его правильным, счастливым человеком».

Иван Тяжлов