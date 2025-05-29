Токаев назвал РФ стратегическим партнером, особенно в поставках нефти в Европу

Россия остается стратегическим партнером Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Астана рассчитывает на Москву, в частности, в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Последний, пояснил господин Токаев, может стать хорошим инструментом экспорта казахстанской нефти в Европу и за ее пределы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире»,— рассказал президент Казахстана в интервью телеканалу Al Jazeera.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что вопрос сотрудничества с Россией по КТК обсуждался в ходе недавнего разговора с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на важность трубопровода Баку-Джейхан и Среднего коридора, по объемам транспортировки и экспорту нефти «приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК», подчеркнул казахстанский лидер. При этом, по словам господина Токаева, Казахстан учитывает влияние российско-украинского конфликта на свои стратегические планы.

КТК соединяет нефтяные месторождения России и запада Казахстана на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута превышает 1,5 тыс. км. Система вмещает более 80% объемов казахстанской нефти, прокачиваемых по трубопроводу. Сейчас КТК может транспортировать около 72,5 млн т нефти в год из Казахстана и до 83 млн т нефти в год из России. В 2024 году объем транспортировки по КТК составил более 63 млн т сырья, из которых 55 млн т шли из Казахстана.