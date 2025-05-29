Рэперу Slimus и Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о включении в список нежелательных лиц рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) и актера Данилу Козловского. Обоим артистам закрыли въезд на латвийскую территорию. В социальной сети X госпожа Браже объяснила, что решение принято в соответствии с разделом 61, частью 2 закона об иммиграции Латвии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Даниил Козловский в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Вадим Мотылев (рэпер Slimus) Фото: vk.com / slim_official Следующая фотография 1 / 2 Даниил Козловский в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Вадим Мотылев (рэпер Slimus) Фото: vk.com / slim_official

Согласно этому закону, ограничение на въезд и пребывание в Латвии вводится в отношении лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения.

Ранее стало известно, что 20 июня Данила Козловский выступит в Театре эстрады с авторским моноспектаклем. Музыкант Slimus проживает в США и на территории России концертную деятельность не ведет.