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Коммерсантъ FM
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Рэперу Slimus и Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию

Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о включении в список нежелательных лиц рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) и актера Данилу Козловского. Обоим артистам закрыли въезд на латвийскую территорию. В социальной сети X госпожа Браже объяснила, что решение принято в соответствии с разделом 61, частью 2 закона об иммиграции Латвии.

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Даниил Козловский в 2021 году

Даниил Козловский в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вадим Мотылев (рэпер Slimus)

Вадим Мотылев (рэпер Slimus)

Фото: vk.com / slim_official

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Даниил Козловский в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вадим Мотылев (рэпер Slimus)

Фото: vk.com / slim_official

Согласно этому закону, ограничение на въезд и пребывание в Латвии вводится в отношении лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения.

Ранее стало известно, что 20 июня Данила Козловский выступит в Театре эстрады с авторским моноспектаклем. Музыкант Slimus проживает в США и на территории России концертную деятельность не ведет.

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