Рэперу Slimus и Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию
Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила о включении в список нежелательных лиц рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) и актера Данилу Козловского. Обоим артистам закрыли въезд на латвийскую территорию. В социальной сети X госпожа Браже объяснила, что решение принято в соответствии с разделом 61, частью 2 закона об иммиграции Латвии.
Согласно этому закону, ограничение на въезд и пребывание в Латвии вводится в отношении лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения.
Ранее стало известно, что 20 июня Данила Козловский выступит в Театре эстрады с авторским моноспектаклем. Музыкант Slimus проживает в США и на территории России концертную деятельность не ведет.