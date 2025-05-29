Евросоюз и Индия в июне проведут военно-морские учения в Индийском океане

Евросоюз и Индия проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Учения пройдут 1-3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрегат УРО ВМС Индии «Шивалик»

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости Фрегат УРО ВМС Индии «Шивалик»

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

«Совместные учения будут сосредоточены на передовых операциях по борьбе с пиратством, оперативной совместимости, тактических маневрах и усовершенствованных протоколах связи, что отражает растущее сотрудничество между сторонами в области морской безопасности»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕВС.

В учениях будут задействованы корабли ВМС Индии и два фрегата военно-морских сил ЕС (EUNAVFOR) из операция ATALANTA.

21 марта в Нью-Дели прошла четвертая встреча европейской и индийской делегаций в рамках диалога по безопасности на море между ЕС и Индией. Как сообщали в ЕВС, стороны обсудили развитие ситуации с морской безопасностью в Европе и Индийском океане и договорились расширять сотрудничество.

Анастасия Домбицкая