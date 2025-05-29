«Коммерсантъ» представил новый проект про технологии

Издательский дом «Коммерсантъ» представляет новый проект — «Коммерсантъ. Технологии», посвященный главным трендам цифровой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Современный мир стремительно меняется под влиянием инноваций: искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии и новые ИТ-решения трансформируют бизнес, экономику и повседневную жизнь. В этих условиях важно понимать, какие технологии определят будущее и как ими воспользоваться уже сегодня.

«Коммерсантъ. Технологии» — это экспертные аналитические материалы, интервью с лидерами индустрии, обзоры ключевых событий и прогнозы развития высокотехнологичных отраслей. Мы расскажем о прорывных разработках, инвестициях в инновации и новых возможностях для бизнеса.

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