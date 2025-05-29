Депутат Дмитрий Колыванов признан банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал депутата закобрания Дмитрия Колыванова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Об этом сообщается в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Банкротство господина Колыванова инициировало ООО «Автомобили Баварии» из-за долга 9 млн руб. Также компания, гендиректором которой ранее был депутат, требовала от него погасить убыток 114,2 млн руб. В октябре 2024 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов Дмитрия Колыванова.

В 2025 году «Автомобили Баварии» и Дмитрий Колыванов выдвинули взаимные финансовые претензии. Депутат через суд требовал 1,5 млн руб. долгов по зарплате, а акционеры компании доказывали, что бывший руководитель вывел из организации свыше 100 млн руб.

Владимир Зубарев