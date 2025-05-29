Путин попросил ввести льготы для многодетных отцов

Вопрос введения льгот для многодетных отцов российские власти обсуждают давно, его необходимо проработать до конца. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим,— заявил Путин (цитата по "РИА Новости").— Нам надо просто довести это до конца». Он выразил уверенность в том, что «депутаты отреагируют положительно».

Во встрече участвовала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Она, в свою очередь, сообщила, что по поручению главы государства законопроект о начислении стажа за большее число детей уже готов и скоро будет внесен в Госдуму.

Владимир Путин в ходе мероприятия также заявил, что «подлинные семейные ценности» для российских граждан «остаются непреложными», хотя в современном мире их пытаются «оспорить или отменить».