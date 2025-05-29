Путин попросил ввести льготы для многодетных отцов
Путин поручил Голиковой довести до конца работу по льготам для многодетных отцов
Вопрос введения льгот для многодетных отцов российские власти обсуждают давно, его необходимо проработать до конца. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим,— заявил Путин (цитата по "РИА Новости").— Нам надо просто довести это до конца». Он выразил уверенность в том, что «депутаты отреагируют положительно».
Во встрече участвовала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Она, в свою очередь, сообщила, что по поручению главы государства законопроект о начислении стажа за большее число детей уже готов и скоро будет внесен в Госдуму.
Владимир Путин в ходе мероприятия также заявил, что «подлинные семейные ценности» для российских граждан «остаются непреложными», хотя в современном мире их пытаются «оспорить или отменить».