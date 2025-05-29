Верховный суд оставил в силе лишение мандата депутата Госдумы Напсо

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск кубанского экс-депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, оспаривавшего решение нижней палаты парламента о досрочном прекращении его полномочий. Как сообщает РБК, суд признал законным соответствующее постановление, инициированное на основании доклада комиссии по депутатской этике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Интересы бывшего парламентария в суде представлял юрист Евгений Кабашный, который настаивал на том, что его доверитель пропустил не более шести рабочих дней без уважительной причины. В остальное время, по утверждению защиты, Напсо находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где проходил длительное лечение по рекомендации врачей. Господин Кабашный уточнил, что с апреля 2023 года его подзащитный готовится к хирургическому вмешательству, однако операция по состоянию здоровья до сих пор не проведена. Несмотря на отсутствие в Москве, депутат, по словам представителя, продолжал участвовать в работе Госдумы дистанционно — посредством видеосвязи.

Выступая в суде, юрист подчеркнул, что временные рамки подготовки к операции диктуются не волей пациента, а физиологией: «Человеческий организм очень сложный, поэтому здесь мы не властны ему приказать, что нужно проводить подготовку быстрее»,— приводит его слова агентство.

Юрий Напсо был избран в Госдуму VIII созыва в 2021 году и представлял интересы Краснодарского края и Ростовской области. Входил в состав комитета по государственному строительству и законодательству, где занимал пост первого заместителя председателя.

Вячеслав Рыжков