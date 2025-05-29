Депутаты Курултая Башкирии установили штрафы за неоплату парковки

Штрафы за неоплату парковочного места в Башкирии составит 1,5 тыс. руб. Соответствующие поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении приняли депутаты Курултая сегодня на заседании. Региональный КоАП дополнен статьей 6.27 (неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке).

Изменения вносятся в связи с планами создать в центре Уфы платное парковочное пространство. Платить за оставленный автомобиль нужно будет с 27 июня.

Единая зона платных парковочных мест будет ограничена участками улиц Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Будет создано 1188 парковочных мест, 128 из которых — для инвалидов.

Ранее была утверждена стоимость часа парковки — 40 руб.

Наталья Балыкова