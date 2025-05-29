Мирра Андреева пробилась в третий круг Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Эшлин Крюгер в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и вышла в следующий раунд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Мирра Андреева занимает 6-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Эшлин Крюгер располагается на 35-й позиции.

Соперницей Мирры Андреевой по матчу третьего круга станет победительница встречи между тайваньской теннисисткой Джоанной Гарленд и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Также Мирра Андреева участвует в парном турнире Roland Garros, она играет вместе со своей соотечественницей Дианой Шнайдер. Вечером 29 мая они встретятся с американками Хейли Баптист и Эшлин Крюгер.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова