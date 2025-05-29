В Мелеузовском районе откроют отель за 208 млн рублей

В Мелеузовском районе «к летнему сезону» откроют отельный комплекс «Нугуш», сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

«Нугуш» — 32 модульных дома, в каждом из которых от двух до шести спальных мест, установлены кондиционеры, кухни, санузлы и душевые кабины.

Инвестор — ООО «Баштуринвест» — вложил в проект более 208 млн руб.

В 2024 году республиканский бюджет выделил на реализацию проекта, который вошел в число лучших инвестиционных инициатив, субсидию в размере 84,2 млн руб.

ООО «Баштуринвест» зарегистрировано в августе 2022 года в Мелеузе. Учредителями являются Евгений Михайлов и Андрей Константинов. В 2024 году убыток компании составил 9,2 млн руб.

Венера Хисамова