В Уфе отключили воду в 17 жилых домах, гимназии, поликлинике и детсаде

В Октябрьском районе Уфы без горячей воды остались ряд объектов, сообщили в пресс-службе администрации района. Воду отключили в жилых домах 25, 27, 29, 31, 33 на улице Бикбая, в домах 23, 25, 29, 31 на Гагарина, в домах 10/1, 12/1, 12/2, 14/1 на Рыльского, а также в татарской гимназия №84, поликлинике №43 и в детском саду №306. Ремонтные работы проводят специалисты «БашРТС».

В Кировском районе Уфы без холодной воды остались четыре частных жилых дома на улице Сеченова, на Тамбовской и Караидельской улицах. Ремонтные работы проводят сотрудники «Уфаводоканала».

Причина отключения воды, как и время завершения работ, не указываются.

Венера Хисамова