Подряд на ремонт Красавинского моста в Перми выиграла московская компания

Победителем конкурса на право капитального ремонта Красавинского моста на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь признано московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость контракта составит 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района. Срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Красавинский мост через Каму был открыт 21 октября 2005 года, с этого времени он ни разу не закрывался на капитальный ремонт.

ООО «Евротрансстрой» зарегистрировано в августе 2008 года в Москве. Основной вид деятельности — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка за 2024 года составила 13 млрд руб. Компания являлась поставщиком в 222 государственных контрактах на сумму 118,1 млрд руб.