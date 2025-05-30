Стильный вечер в Европе

10 апреля ТЦ «Европа» стал эпицентром высокой моды, изысканных ароматов и искусства, объединившихся в уникальном формате иммерсивного шоу. Мероприятие «Европейские сезоны. Весна» превратилось в настоящий театральный перформанс, где гости не просто наблюдали за происходящим, но и сами становились частью магического действа. Это был вечер, где мода говорила языком литературы, а ароматы раскрывали характеры героев.



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Каждый сет — отдельная история, ожившая на глазах у зрителей. Гостям раздавали маски и флаконы с ароматами, которые стали ключом к пониманию литературных персонажей. Сначала звучал отрывок из произведения, затем Ольга Яблокова, основательница бутика элитной парфюмерии Imagine, описывала парфюм, подобранный для героя. Когда маски были сняты, на подиуме появились модели, воплощающие образы героев, а стилисты Мария Марыгина и Анастасия Вертиль рассказывали о каждом наряде. Завершающим штрихом стали макияж и прически от мастеров салона красоты Balcon.

Сеты были вдохновлены культовыми литературными и кинематографическими персонажами: Анной Карениной; мистическими Маргаритой и Воландом; блестящими героями «Великого Гэтсби»; романтичной Элизабет Беннет; Остапом Бендером и Эллочкой; стильной Мирандой Пристли и ее командой; а в завершении — загадочным Жан-Батистом Гренуем из «Парфюмера». Наряды и украшения для геров были предоставлены партнерами вечера — бутиками ТЦ «Европа»: TWINSET, EXTERIOR, LA BORSA, BOSS, MARELLA, MAX&CO, GEORGE SHAGASHVILI, KONPLOTT, OKEY, AERONAUTICA MILITARE, LUISA CERANO, HARMONT & BLAINE.

Организатором мероприятия выступило агентство Freedom.