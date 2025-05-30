Благо творящие

Спектакль без антракта, «живая» сцена с движущимися конструкциями, неподдающиеся времени смыслы и благотворительность в контексте — 22 и 23 апреля на сцене Свердловского театра драмы в рамках совместного проекта «Интеграция» Московского Театра Наций и Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара (ФКИ Синара) зрители увидели необычную интерпретацию всем известного со школьной скамьи романа Льва Толстого «Анна Каренина».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара

«Каренина. Процесс» — так называется инсценировка знаменитого произведения, автором и режиссером которой является заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. По ее задумке, хрестоматийная история исследуется через призму бракоразводного дела: «Для меня роман "Анна Каренина" — это прежде всего манкий, открывающий бесконечные новые грани сюжет, который близок и интересен любовным мороком, охватившим героев. Он притягивает, его хочется понимать, разбирать и анализировать. То, как в горячую плоть страсти внедряется абсолютно бытовое прохождение судебной тяжбы, дает мощнейший контраст, позволяющий воспринимать эту историю еще острее. При этом зритель, в том числе Екатеринбурга — одного из самых театральных городов России, абсолютно свободен в восприятии персонажей. Каждый ловит свой месседж, и это самое прекрасное, что может дать театр».

Филигранная и чувственная актерская работа, восхитительные костюмы, завораживающий свет и звук... По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, эта постановка не дает возможности даже на секунду отвлечься от происходящего на сцене и тем более остаться равнодушным к «трепетной, внимательной, с большим чувством нежности переработке "Анны Карениной "».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара

«Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света» — слова Стивы Облонского из первоисточника как нельзя лучше характеризуют и реальность, и концепцию постановки, построенной на вызове, выборе и контрасте: вопрос — ответ, мужчина — женщина, привычка — любовь, стильные тотал-блэк-костюмы и белые декорации, абсолютно обыденная проблематика и визуальная эстетика, лаконичное пространство сцены и глубокие рассуждения. Герои романа Льва Толстого предстали перед екатеринбургским зрителем в совершенно новом облике и антураже: сюжет развернулся в зале суда, на скамье подсудимых трое — Алексей Каренин (Игорь Миркурбанов), его жена Анна (Софья Эрнст) и Вронский (Сергей Яковлев). Помимо этого, в спектакле есть еще два характерных героя — прокурор, пытающийся разобраться в том, кто виноват в разводе Карениных (Алла Сигалова), и адвокат обвиняемой (Николай Самсонов). Но даже при таком, казалось бы, малочисленном актерском составе нет ни малейшего намека на статичность сюжета и тем более пространства — в ходе спектакля сцена постепенно смещается и в итоге становится буквально перпендикулярно полу. «Держать форму, держать внимание, не выходя со сцены ни на секунду, не имея возможности что-то поправить, пожалуй, самое технически сложное в этом действе, и каждый спектакль — это вызов для меня. Архитектура зала, безусловно, важна, но главное — энергообмен, общение со зрителем, который в нашей постановке становится непосредственным участником и партнером», — говорит актриса Софья Эрнст. И, судя по овациям и восторженным отзывам искушенной уральской публики, этот партнерский коннект случился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара

Но спектакль «Каренина. Процесс» стал не просто еще одной возможностью лицезреть постановку с изюминкой и получить эстетическое удовольствие, как уже было в предыдущих благотворительных гастролях, организованных при поддержке Группы Синара, с показами «Дяди Вани» и «Последнего лета». Как отметила директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая: «Мы очень заинтересованы в формировании определенной насмотренности нашего зрителя и расширении его диапазона. В том, чтобы люди видели лучшие спектакли и в то же время могли участвовать в "повседневной" благотворительности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара Фото: Предоставлено Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара

Зрители постановки «Каренина. Процесс» стали частью большого благородного замысла — каждый купивший билет на спектакль, по сути, поддерживает одну из региональных культурных институций в рамках программы «Интеграция». За три года реализации этого проекта оказана финансовая поддержка двум региональным театрам: молодежный театр «Игра» из Екатеринбурга поставил новый спектакль и приобрел недостающее звуковое оборудование, а театр «Драма номер три» из Каменска-Уральского провел Первый всероссийский фестиваль профессиональных театров «Гибрид». В этом году средства от продажи билетов на «Каренина. Процесс» направлены на развитие старейшего на Урале Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. Такая поддержка театру с историей — ему исполняется 178 лет — позволит не только улучшить технические возможности и обновить оборудование, но также расширить репертуар и провести в июне Всероссийский театральный фестиваль «Ирбитские подмостки 2025». «Театр должен быть триггером для размышлений», как сказала Алла Сигалова. И мотивировать на реальные действия, добавим мы.

Подготовила Наталья Каплун