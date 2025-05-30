Вариации на тему

Музыка как лекарство от невежества, «культурообразующие» люди и ставка на качество... Леонид Усминский – потомственный музыкант, дипломант Международного конкурса им. П. И. Чайковского, педагог, соавтор идеи и креативный директор фестиваля «Приношение Мастерам» — рассказал, где и, главное, зачем необходимо слушать Баха, Моцарта и других классиков в оригинале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Усминский

Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам» Леонид Усминский

Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам»

— Музыкант, продюсер, продолжатель творческой династии — что для вас музыка?

Все. Или почти все. Я с трех лет окружен музыкантами: буквально рос в Оперном театре, где работал концертмейстером мой отец Вольф Львович Усминский. А дед Герц Давидович Цомык — легенда в музыкальном мире — впервые вывел меня на сцену, когда мне было пять лет. Многие именитые артисты были частыми гостями в нашем доме. Когда растешь среди увлеченных профессионалов, вариантов «отклониться» или не быть в музыке практически нет. В моей жизни случилось много разных опытов: я играл в оркестровой яме, был первым клавишником «Апрельского марша», исполнял джаз, участвовал в международных конкурсах, получал дипломы. В последние годы редко даю концерты, но грядущий фестиваль — это тот самый случай. Тем более что коллеги, зная мою любовь к музыке барокко, поставили в программу произведения с участием клавесина, — естественно, я с удовольствием выйду на сцену.

— В этом году фестиваль «Приношение Мастерам» в рамках гранта Президентского Фонда Культурных Инициатив пройдет в третий раз. А как родилась идея проекта?

Однажды мы с моим очень хорошим другом детства Феликсом Коробовым (виолончелист, народный артист России, заслуженный артист Республики Абхазия, главный дирижер МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Камерного оркестра МГК имени П. И. Чайковского. — Прим. ред.), который сегодня является художественным руководителем фестиваля, разговорились о том, как нам повезло жить и взрослеть рядом с уникальными музыкантами. Все знают термин «градоообразующие предприятия», так вот, мы говорили о культурообразующих людях Екатеринбурга. Герц Давидович Цомык — выдающийся виолончелист, педагог, основатель уральской виолончельной школы — и Марк Израилевич Паверман — гениальный дирижер, создатель Уральского академического филармонического оркестра и кафедры оперно-симфонического дирижирования консерватории — не просто оставили красивый след своим творчеством, но и сотворили целый пласт культуры. Именно Г. Д. Цомыку и М. И. Паверману были посвящены первые два «Приношения Мастерам». Хочется, чтобы эти весомые имена в истории культуры не только региона, но и России знали все, особенно молодые музыканты. В этом году фестиваль будет посвящен Вольфу Львовичу Усминскому, моему отцу, которому в сентябре исполняется 95 лет. Скрипач, дирижер, педагог, заслуженный артист РФ, профессор Уральской консерватории, воспитавший несколько поколений выдающихся музыкантов, — его имя вызывает чувство глубокого почтения и хорошо известно в российском культурном пространстве. В определенном смысле это будет уникальный фестиваль, главная ценность которого в том, что, несмотря на достаточно долгий жизненный и творческий путь — более шестидесяти лет, — Вольф Львович по-прежнему действующий дирижер и преподаватель. И на одном из концертов в рамках фестиваля он будет за дирижерским пультом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам» Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам»

— Что включает программа фестиваля?

Концерт-открытие состоится 1 июля в одном из лучших акустических залов страны еще со времен Советского Союза — в зале И. З. Маклецкого. Там же запланирован второй концерт — 3 ноября, а финальное мероприятие пройдет в Нижнетагильской филармонии 7 ноября. На сцену выйдут как постоянные участники фестиваля — Феликс Коробов, оркестр «Демидов-камерата» под управлением Романа Аранбицкого, художественный руководитель и дирижер оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, — так и приглашенные: титулованный скрипач Карэн Шахгалдян и струнный квартет «Ural Quartet» — это нынешние и бывшие студенты Московской государственной консерватории, в прошлом ученики Вольфа Львовича Усминского. За последние два года они стали лауреатами престижных конкурсов, но не смогли и, уверен, не захотели пропустить возможность в очередной раз отдать дань уважения учителю. Концертная программа фестиваля составлена из произведений разных композиторов — от Баха, Моцарта, Шнитке до… Не буду раскрывать интригу. Скажу лишь, что в этом году зрителей снова ждет мировая премьера — произведение для скрипки с оркестром, посвященное Вольфу Львовичу Усминскому. В целом репертуар, выбранный участниками фестиваля, получился очень интересным и, что важно, гармоничным по эпохам и жанрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Коробов

Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам» Феликс Коробов

Фото: Предоставлено фестивалем «Приношение мастерам»

— Магия?

Возможно. Но для меня большая магия — это люди, с которыми я создаю проект. Все они удивительные музыканты, каждый со своим мнением, но у нас полное совпадение интересов и единое понимание ключевых моментов. И эта магия началась много лет назад, в результате чего появился Фонд развития и поддержки консерватории. Феликс Павлович Коробов, Леонид Аркадьевич Бутинский, Олег Львович Залесский — без этих людей не было бы ни фестиваля «Приношение Мастерам», ни многих других достижений: выступлений на ведущих концертных площадках Москвы, юбилея Уральской консерватории, постановки новой оперы, гастролей оркестра консерватории в Германии. Это огромный труд и сотворчество.

— Какое впечатление о фестивале хотелось бы оставить у зрителей?

Я мечтаю, чтобы в этом мире стало больше музыки. Хорошей, качественной. Для меня классическая музыка — это то, что облагораживает и побуждает человека чувствовать, интересоваться, размышлять. Отсюда миссия фестиваля и моя личная — так подать музыку, так донести ее суть, чтобы человек захотел продолжать ее слушать. Важно не уговорить зрителя прийти на концерт, а сделать все настолько качественно и с душой, чтобы он пришел во второй, третий, десятый раз. Когда после концерта человек выходит из зала с мыслью: «Теперь я точно знаю, что мой ребенок будет заниматься музыкой!», — вот ради этого осознания мы с коллегами живем и творим.

Беседовала Наталья Каплун