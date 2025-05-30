Архитекторы перемен

Современный, устойчиво развивающийся бизнес нельзя представить вне социальной парадигмы. «Общество Малышева 73» в 2025 году отмечает юбилейную дату — 30 лет, за эти годы был сформирован диверсифицированный холдинг и создан баланс между коммерческими результатами и социальными проектами. Важной чертой каждого социального и благотворительного проекта холдинга является долгосрочная перспектива, ведь только так можно достичь заметного эффекта, привлечь больше участников и решить проблемы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Добрые дела» Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Добрые дела»

«Благотворительность — неотъемлемая часть философии современного общества. Для нас важно поддерживать сообщества, в которых мы живем и ведем бизнес, создавать условия для развития талантов и обеспечивать благоприятную среду. Наши корпоративные ценности основаны на понимании того, что устойчивое развитие бизнеса невозможно без развития общества вокруг», — пояснила директор фонда Дарья Звягинцева.

Спортивный интерес

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Добрые дела» Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Добрые дела»

Одним из направлений социальной работы холдинга стала поддержка и развитие спорта. Для этого строятся спортивные площадки и корты, закупается оборудование, спонсируются выезды спортсменов на соревнования.

Среди значимых реализованных проектов — детская Академия тенниса «Гринвич». Это один из крупнейших в стране центров, имеющий все необходимое для развития спортсменов — с первых шагов до профессиональной карьеры: крытые и открытые корты с разными видами покрытиями (хард, грунт, искусственная трава), площадка для пляжного тенниса и волейбола.

В 2023 году Федерация тенниса России отметила академию престижной наградой «Русский кубок» в номинации «Лучшая база».

За первые пять лет (академия была открыта в 2020 году) ее воспитанники завоевали сотни медалей как российского, так и международного уровней. В прошлом году две спортсменки впервые в истории Свердловской области победили в командном первенстве России до 19 лет. В этом году воспитанница Елизавета Налесник прошла в полуфинал турнира Le petit As, который считается негласным первенством мира среди детей до 14 лет. Владислава Слелина стала лучшей в своей подгруппе и попала в полуфинал на турнире IMG Future Stars в Афинах. Среди юношей тоже есть свои звездочки: Савелий Гуров стал лучшим в Khimki Kids Open, этот турнир имеет особый статус и считается лучшим в стране в категории 9–10 лет. В этом году он планирует участие в статусном турнире Dubrovnik DUB Bowl — первенство мира среди детей до 11 лет.

Всего в академии занимаются более 350 детей и спортсменов разного возраста, в том числе три члена сборной России на 2025 год, и три спортсмена, которые входят в пятерку лучших в рейтинге Российского теннисного тура. А в 2024 году для поддержки одаренных детей, которые уже добились успехов в соревнованиях, стартовала грантовая программа.

В отличие от других видов спорта, теннис не имеет на Среднем Урале глубокой истории. Несмотря на это, потенциал у региона большой. И академия стремится дать возможность как можно большему числу детей научиться играть в теннис и начать соревновательную деятельность. Обучение начинается с четырех лет, а в девять ребенок имеет шанс попасть в Российский теннисный тур.

«Мы хотим создать новую системную историю, чтобы появлялись не единичные лидеры, чтобы воспитанники пополняли и Российский теннисный тур, и Международный теннисный тур. Понятно, что это не разговор одного года, но мы к этому стремимся»,— подчеркнула главный тренер академии Елена Брюховец.

Для достижения результатов важна не только качественная подготовка самих спортсменов, но и высокий уровень квалификации тренеров и специалистов. Елена Брюховец является официальным тренером WTA, сертифицированным тренером парной методики Джиджи Фернандез (The Gigi Method). Ранее она тренировала известных теннисисток Марию Кириленко и Анастасию Гасанову. В годы своей карьеры Брюховец была победительницей трех турниров WTA и мастером спорта международного класса. Также на постоянной основе с академией сотрудничает заслуженный тренер России Борис Собкин. Ежегодно для проведения мастер-классов, семинаров и просмотров спорт-сменов приглашаются известные специалисты. В прошлом году мастер-классы проводил экс десятая ракетка мира Янко Типсаревич. Годом ранее — олимпийская чемпионка Екатерина Макарова.

За 30 лет работы «Общество Малышева 73» построило более 2,3 млн кв. м и реализовало более полусотни различных проектов. Сейчас, например, холдинг возводит крупнейший в стране за последние 11 лет ТРЦ — «Золотой». С момента создания общество поддерживает социально значимые инициативы и реализует 15 разнонаправленных программ, объем финансирования которых в 2022–2024 годах превысил 210 млн руб. В 2013 году в холдинге был создан собственный благотворительный фонд «Добрые дела».

С вниманием к людям

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Бизнес в Екатеринбурге чутко реагирует на запрос общества и обращения властей. В периоды турбулентности людям особенно важно знать, что их компания не находится в стороне и вносит свой вклад, говорит Дарья Звягинцева. Основываясь на своем опыте работы, «Общество Малышева 73» реализует несколько проектов по организации питания. С 2019 года работает «Благотворительная столовая», где нуждающиеся могут бесплатно пообедать по специальным талонам. С каждым годом число обращений увеличивается: в 2024 году их количество возросло на 2% по сравнению с 2023 годом, а в первом квартале 2025 года — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2024 году столовая организовала 351 тыс. обедов для нуждающихся, а за четыре месяца текущего года — 116 тыс. обедов.

Еще один проект — «Кухня добрых дел». В 2021 году холдинг помог благотворительному фонду «Люблю и благодарю» запустить сеть раздачи комплексных обедов — выделил 3,8 млн руб. на открытие пищевого цеха и закупку оборудования. Еще 4 млн руб. холдинг пожертвовал в бюджет фонда в 2024–2025 годах.

Сейчас «Кухня добрых деле» ежедневно кормит 700 нуждающихся Екатеринбурга и Березовского. В основном это малоимущие пенсионеры, малоимущие многодетные семьи, инвалиды или люди в трудной жизненной ситуации.

В будущем планируется открыть новые пункты и в других городах региона. Первый на очереди — Первоуральск.

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Холдинг активно участвует в самых разных проектах — от строительства детских садов и благоустройства зон отдыха до помощи детям-инвалидам и поддержки культурных проектов. Значимый проект 2024 года — реконструкция здания для креативного кластера «Л52». По словам директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, привлекать инвесторов для реализации таких проектов непросто. «Нет очереди из желающих вложить деньги. Но по мере развития проекта мы находим поддержку и заинтересованность среди бизнесменов и предпринимателей Екатеринбурга. Есть целый ряд неравнодушных инвесторов, которым мало заниматься одним лишь бизнесом. Им интересно поддерживать яркие креативные проекты, быть причастными к развитию города, к насыщению его разными активностями и осознавать, что в этой атмосфере подрастают их дети и внуки», — рассказал он.

Истинная мотивация

По словам ведущего аналитика отдела рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Анны Лариной, реализуя социальные и благотворительные проекты, бизнес показывает обществу уровень социальной ответственности и открытости. «Главная цель таких проектов — оказание необходимой помощи и решение конкретных задач. Но для того чтобы увидеть результат этих инициатив, должно пройти несколько лет. Поэтому компаниям интереснее реализовывать не разовые, а долгосрочные проекты. Это позволяет правильно подбирать партнеров, вовлекать все большее число участников, наращивать компетенции и решать самые амбициозные задачи».

Подготовила Наталья Каплун