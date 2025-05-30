Благотворительный фонд Русской Медной Компании — это глобальная жизнеутверждающая история, собранная из тысячи уникальных сюжетов о спасении жизни. История о добре и чуткости, которая началась в благородных сердцах учредителей Игоря и Татьяны Алтушкиных. Именно они однажды приняли решение не ждать чуда, а самим стать этим чудом — помогать тем, кто оказался один на один с тяжелым недугом и сложными, порой невыносимыми обстоятельствами, и вернуть людям веру в добро.



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Во имя жизни

«Если бы мы попали на лечение хотя бы на месяц позже, Даню бы не спасли»… Разве может быть что-то важнее спасенной жизни, важнее детского смеха, важнее объятий своего ребенка без страха потерять его?! История пятилетнего Дани — одна из множества счастливых историй, которую Благотворительный фонд РМК бережно хранит в архивах своей памяти. Мальчику было пять лет, когда МРТ выявила у него поражение белого вещества головного мозга. Это редкое генетическое заболевание, для лечения которого требовалась трансплантация костного мозга. Подходящий для пересадки образец пуповинной крови нашли израильские врачи. Фонд помог семье собрать недостающую сумму, и позапрошлой весной Даня отправился на лечение, а сегодня уже готовится пойти в 1-й класс. Чудо? Возможно, и — результат будничной работы фонда.

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За два десятилетия работы Благотворительного фонда РМК содействие в лечении и реабилитации получили более 6 000 детей, из них более 3 500 — маленькие пациенты Челябинского и Свердловского онкоцентров. Именно помощь онкобольным детям — дорогостоящие операции в лучших мировых клиниках, своевременное лечение и обеспечение жизненно необходимыми лекарствами — стала основным направлением работы фонда. На сегодняшний день на спасение детей от этого смертельно опасного недуга уже направлено более 1,2 млрд рублей. И это не просто цифры. За этой статистикой — реальные судьбы малышей и их родителей, которые столкнулись с бедой, но справлялись с ней не в одиночку, а благодаря участию фонда. Сегодня направления работы Благотворительного фонда РМК значительно расширились — это помощь детям с ДЦП, расстройствами аутистического спектра, болезнями, связанными с постепенной атрофией мышц, проблемами слуха, и постоянная поддержка Детского хосписа в приобретении необходимого для жизни медицинского оборудования и создании адаптивной атмосферы. Так, для маленьких пациентов построена игровая площадка, регулярно проводятся мастер-классы для мам и детей, организовываются тематические праздники.

Круговорот добрых дел

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Следуя золотому правилу знаменитой династии промышленников, заводчиков, предпринимателей и меценатов Демидовых «Делами — не словами», Благотворительный фонд РМК не только спасает человеческие жизни, но и помогает буквально выжить тем, кто оказался в критической ситуации. Когда в 2020 страну потрясла пандемия COVID-19, сотни людей потеряли работу, кто-то не мог выйти из дома, чтобы купить лекарства и продукты. И тогда фонд организовал акцию «Помощь уже здесь», в рамках которой нуждающимся доставляли продуктовые наборы со всем необходимым: это и крупы, и консервы, и сладости. Но и сегодня проект продолжает жить и поддерживать людей, столкнувшихся с бытовыми и материальными трудностями, в том числе пенсионеров. За пять лет существования проекта «Помощь уже здесь» продуктовые наборы получили более 400 тысяч человек. Кроме того, в зоне заботы фонда оказались врачи — непосредственные участники миссии спасения человеческих жизней. С 2020 по 2023 год в медучреждения Свердловской и Челябинской областей было направлено 100 аппаратов ИВЛ, тысячи медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и очков для сотрудников медучреждений. Также в Челябинскую и Оренбургскую области в общей сложности было отправлено 75 машин скорой помощи, благодаря чему время ожидания медицинской бригады сократилось в несколько раз.

Добро без границ

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Человек человеку друг, поддержка и опора: каким бы жестким ни был урок судьбы, но именно в пандемию люди поняли, почувствовали, как важно помогать другим. И в 2021 году под эгидой благотворительного фонда РМК открылся Волонтерский центр компании. Тысячи людей объединились, чтобы вместе помогать нуждающимся, где бы ни случилась беда. Так, прошлым летом волонтеры РМК отправились помогать пострадавшим во время наводнения в Орске, а затем и во время наводнения в поселке Киолим Карабашского ГО и Коркино. Тогда в Карабашский городской округ было направлено 360 продуктовых наборов — часть волонтеры раздали людям в пункте временного размещения, другие развезли жителям близлежащих поселков, где также поднялся уровень воды. Кроме того, совместно с командой проекта «Вещь добра» было собрано 10 тонн одежды. Так получилось, что уже на следующий день после Киолима вода затопила и частные дома в Коркинском муниципальном округе. Туда также оперативно доставили в общей сложности 1 000 продуктовых наборов, 1 179 кг сухого молока, сухпаек для работников экстренных служб и 2 233 пятилитровые бутыли воды.

Еще 245 продуктовых наборов отправили в Еткульский район, 142 — в Еманжелинск, которые тоже пострадали от паводка. Сегодня Благотворительный фонд продолжает объединять вокруг себя неравнодушных к чужой беде: все больше людей пишут в социальных сетях, желая присоединиться к числу волонтеров фонда, количество которых уже составляет 15 000 человек. Причем и благотворители, и волонтеры РМК стремятся помогать нуждающимся по всей стране — от Калининграда до Камчатки.

P. S. Тысячи спасенных детских жизней, помощь сотням людей в преодолении трудностей, двадцать лет надежды и реальной поддержки... Каждый день работы фонда доказывает, что благотворительность — это не громкие слова, а ежедневный труд, безусловная любовь к жизни, к людям и максимальная ответственность за каждое решение и действие. Многие подопечные фонда давно выздоровели и живут «обычной» жизнью, полной простых человеческих радостей, где ничто не напоминает о страшном диагнозе. Их истории — живые иллюстрации того, чтотрудные времена сменяются счастьем, когда рядом есть надежная поддержка и искренняя забота. Все можно преодолеть, главное — не опускать руки.

И верить в добро.

Подготовила Анастасия Реутова

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Татьяна Алтушкина,

председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК:

«Знаете, сложно вспомнить, когда именно все началось... Кажется, что помощь людям всегда была частью нашей жизни. Родители в отчаянии обращались к нам, и мы просто не могли остаться в стороне. Чаще всего это касалось лечения детей с онкозаболеваниями. Иногда ребятишкам требовались дорогие лекарства, иногда — возможность лечиться у специалистов за границей. Мы находили любые способы поддержать их и сохранить детские жизни.

Долгое время мы верили, что добрые дела лучше совершать тайно, без лишнего шума. Однако настал момент, когда мы поняли важность открытости. Ведь так больше людей узнает, где можно найти помощь. И на фоне роста нашей компании работа Благотворительного фонда РМК стала показателем того, что бизнес может и должен помогать людям».