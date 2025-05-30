Территория роста

Современный бизнес — это не только про производство. Крупные предприятия уже давно стали ассоциироваться с территориями присутствия. Они интегрируются в их жизнь, поддерживая, стимулируя, а где-то и возрождая социально значимые сферы. Социальные и благотворительные программы — новая реальность, необходимость для сохранения конкурентоспособности компании на рынке труда и для ее устойчивого развития в целом.



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В корпорации «ВСМПО-Авсима» уверены, что крупный бизнес должен инвестировать в регионы присутствия. «Это наш вклад в их социальное и экономическое развитие», — подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. Социальные и благотворительные программы уже давно стали частью корпорации, которая ежегодно инвестирует в территории присутствия миллиарды рублей. Только в 2024 году на социальную поддержку сотрудников и их семей, благотворительные программы и развитие Верхней Салды (Свердловская область) и Березников (Пермский край) было направлено 2,5 млрд руб. Высокий уровень социальной ответственности компании подтверждается бизнес-сообществом — три года подряд она входит в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes (группа «Золото»), а также получает признание как лучший благотворитель Свердловской области.

Образование кадров

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Свое влияние на социальные инициативы бизнеса оказала ситуация на рынке труда — предприятия сегодня уделяют особое внимание подготовке и развитию кадров. Причем такие крупные предприятия, как «ВСМПО-Ависма», начинают готовить будущих сотрудников еще со школьной скамьи.

В 2022 году для этих целей в Верхней Салде было открыто образовательное пространство — профессионально-индустриальный кластер (ПИК) «Перспектива». Проект стал частью системной работы по привлечению молодых кадров в наукоемкое титановое производство, он направлен на профессиональную подготовку молодежи с перспективой трудоустройства в корпорацию. Это аналог лучших практик советских учебно-производственных комбинатов, при этом в кластере есть современные мастерские, лаборатории и учебные аудитории.

В прошлом году за счет средств компании была открыта мастерская по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Обучение в ПИК «Перспектива» организовано по 11 направлениям — от токаря до строителя и инженера 3D-технологий. На протяжении учебного года со школьниками работают более 150 наставников. Ребятам выплачивается стипендия, а по итогам выпускного экзамена они могут трудоустроиться на производство на время летних каникул. За три года в кластере обучились уже около 1 тыс. школьников.

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Поиск и подготовка перспективных специалистов ведется и в ссузах. Совместно с Верхнесалдинским авиаметаллургическим колледжем (ВСАМК) «ВСМПО-Ависма» участвует в федеральной программе «Профессионалитет». В ее рамках Корпорация обновляет материально-техническую базу образовательного учреждения, а также совместно с ним ведет практико-ориентированную подготовку квалифицированных кадров. За счет максимального приближения условий подготовки обучающихся к реальным условиям производства и сокращения времени теоретического обучения удалось оптимизировать общие сроки обучения.

Поддержку талантливых детей оказывает благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (акционер корпорации). Он обеспечивает выезды спортсменов на соревнования, выплачивает стипендии и премии за достижения в науке и искусстве. Кроме того, фонд поддерживает более 1,3 тыс. педагогов, ежемесячно выплачивая им по 10–15 тыс. руб. А победители ежегодного конкурса «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды» в течение всего учебного года дополнительно получают еще по 15 тыс. руб. ежемесячно. Такой подход помогает решать кадровую проблему с педагогами в двух городах. С 1 октября 2024 года по инициативе Михаила Шелкова ежемесячные доплаты получают фельдшеры скорой медицинской помощи в больницах Верхней и Нижней Салды. Это еще один благотворительный проект, который позволяет не только точечно помочь узким специалистам, но и сохранить их в небольших городах, таких как Верхняя Салда.

Комфортная среда

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Помимо современных и удобных рабочих мест, корпорация стремится создать для своих сотрудников комфортные условия жизни за пределами предприятия. Для этого она участвует в программах городского благоустройства.

Благодаря совместной работе «ВСМПО-Ависма» и администрации Верхней Салды город является лидером по числу реализованных проектов инициативного бюджетирования среди всех муниципалитетов Свердловской области. Так, в прошлом году в рамках инициативного бюджетирования было проспонсировано девять проектов на сумму более 6 млн руб. Среди них: установка спортивной и многофункциональной площадки для детей, покупка мультстудии и спортивного оборудования в детские сады, а также устройств для кружка робототехники в Детско-юношеский центр Верхней Салды.

Кроме того, корпорация взяла на себя расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника экс-гендиректору компании Владиславу Тетюхину в парке, который обустраивается по программе «Комфортная городская среда».

«ВСМПО-Ависма» подписала трехстороннее соглашение с правительством Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа. Стороны договорились о дальнейшей совместной реализации комплексной программы социально-экономического развития Верхней Салды. Общий объем дополнительных налоговых отчислений, перечисленных компанией в 2023 году в областной бюджет и подлежащих возврату в Верхнюю Салду, составляет более 1 млрд руб. В рамках данной комплексной программы развития возврат налогов в городской бюджет будет осуществляться ежегодно до 2030 года.

Полученные средства будут направлены на развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города. Фокус внимания — на ремонте аварийных участков системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, организации транспортного обслуживания населения, в частности, речь идет о приобретении автобусов для пассажирских перевозок.

«Имеющийся объем бюджетных ресурсов долгое время не позволял обеспечить необходимые инфраструктурные изменения. Главный ориентир на ближайшие пять лет — подготовка к 250-летию города. Нам нужно сделать Верхнюю Салду городом, в котором хочется и работать, и жить. Многое будет зависеть от поддержки территории правительством области и "ВСМПО-Ависма"», — отметил глава городского округа Александр Маслов.

В Верхней Салде по предложению корпорации в рамках подготовки к юбилею города планируется обновление больничного комплекса, реконструкция Демидовского квартала, строительство автостанции, ремонт школы, детского сада и краеведческого музея, а также благоустройство набережной, сквера Труда и Победы и территории, прилегающей к храму во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Вместе с тем компания продолжает реализацию собственной жилищной программы, в рамках которой за последние два года она уже построила многоэтажный дом для своих сотрудников, а также для врачей и учителей города. Сейчас идет строительство двух девятиэтажных корпоративных домов, завершить работы планируется в марте 2026 года. В перспективе еще один проект — пятиэтажное комфортабельное общежитие для вахтового персонала. Оно расположится рядом с действующим общежитием и всей необходимой инфраструктурой.

Здоровые телом и духом

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Еще одним направлением социальных инициатив бизнеса является забота о состоянии сотрудников и их семей. Помимо традиционных профосмотров, ДМС и льгот на санаторно-курортное лечение, предприятие работает на опережение, укрепляя здоровье жителей города за счет поддержки спорта. Так, сотрудники могут бесплатно заниматься в 17 спортивных секциях, более 3 тыс. человек ежегодно участвуют в корпоративной спартакиаде. Многие из них ездят на соревнования городского, регионального и российского уровня за счет компании. Среди них более 20 кандидатов в мастера спорта, 6 мастеров спорта, 1 чемпион мира (тяжелая атлетика, становая тяга), 1 чемпион Азии (шахматы), 1 четырехкратный чемпион Первенства России (лыжероллеры), 5 чемпионов Всероссийского проекта «Ударная десятка» (бокс, сила и серия удара).

Заниматься спортом на спортивных объектах компании могут и дети сотрудников корпорации, причем на льготных условиях — со скидкой 50 %.

Для стимулирования интереса к спорту в Верхней Салде планируется построить новый спортивный комплекс. На 3,2 тыс. кв. м будут расположены фитнес-зал, шахматный клуб, спортивные и танцевальные секции, фудкорт с зонами для питания, отдыха и общения молодежи.

Огромные инвестиции корпорации в городскую, социальную, образовательную и спортивную инфраструктуру идут на благо как самой компании, так и ее сотрудников. Активный образ жизни, наличие комфортной городской среды и современных объектов здравоохранения повышают работоспособность, улучшают физическое состояние работников и способствуют снижению уровня стрессов. Благотворительные и спортивные инициативы укрепляют командный дух, создают сплоченную среду внутри коллектива и положительно влияют на психологический климат в команде. Все это вкупе с постоянным притоком молодых квалифицированных работников позволяет «ВСМПО-Ависма» еще эффективнее решать актуальные бизнес-задачи и удерживать ценных сотрудников.

Подготовила Анастасия Реутова