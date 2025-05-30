Итальянский аксессуарный бренд Montegrappa выпустил новую коллекцию письменных принадлежностей Wildlife. Она создана специально для Mercury и эксклюзивно представлена на российском рынке.



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Обязательным правилом настоящего охотника является бережное отношение к природе и к диким животным — именно поэтому коллекция называется Wildlife («Дикая природа»). Как и многие коллекции Montegrappa, она призывает задуматься о сохранении природы для будущих поколений.

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Корпус ручек изготовлен из палисандрового дерева и зеленой смолы и дополнен ювелирным декором — серебряным барельефом, выполненным в технике потерянного воска. На нем изображены различные виды животных, охота на которых особенно популярна в России. Клип пишущих инструментов сделан в виде оптического прицела и отличается точной детализацией и зелеными и белыми вставками из кубического циркония. Перьевые ручки с поршневой системой заправки и ручки-роллеры выпущены лимитированными сериями по 308 экземпляров. Каждая ручка упакована в специальный подарочный кейс, включающийся в себя набор стальных запонок в виде маленьких пуль, а также баночку синих чернил (для перьевых ручек).