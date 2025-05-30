Слово редактора

В современном мире бизнес все чаще становится не только двигателем экономики, но и источником позитивных изменений в обществе. Компании и люди берут на себя ответственность за развитие культуры, улучшение городской среды, охрану окружающей среды, поддержку спорта и участие в благотворительности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Пономарчук Фото: Алексей Пономарчук

Этот выпуск «Коммерсантъ.Стиль. Инициативы» посвящен тем, кто делает добро частью своей стратегии. Мы рассказываем о проектах, которые не только улучшают качество жизни, но и вдохновляют на новые достижения.

В этом номере вы найдете истории о личностях и компаниях, вкладывающихся в культурные мероприятия, обустройство общественных пространств, экологические инициативы, развитие массового спорта и поддержку социальных программ. Эти примеры демонстрируют, как бизнес может быть активным участником общественной жизни, внося значимый вклад в устойчивое развитие.

Мы надеемся, что этот выпуск станет для вас источником вдохновения и подтверждением того, что социальная ответственность — это не просто модный тренд, а необходимый элемент жизни и современной культуры.

Марина Архипова