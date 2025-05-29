Российские туроператоры отмечают падение продаж туров на внутренние направления

Объем бронирования туров по России на лето 2025 года сократился на 56%, рассказала представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Эксперт связывает это в первую очередь с ситуацией в Анапе, лишившейся значительной части гостей из-за проблем с пляжами. В компании «Алеана» отмечают, что спрос на Анапу на лето снизился на 65–70% год к году, на Сочи и Геленджик — в пределах 20%. При этом на регион приходится 44% от общего объема бронирований внутри страны.

Падение продаж туров на внутренних направлениях происходит на фоне общего роста — на 16–26% — числа поездок, зарезервированных россиянами на предстоящее лето. Все опрошенные «Ъ» участники рынка заявляют, что драйвером спроса выступают международные направления. Россияне стали активнее ездить за рубеж в связи с укреплением рубля и расширением списка доступных направлений. Доля бронирования туров за границу у Travelata.ru возросла на пять процентных пунктов, до 91%. В «Островке» сообщили, что количество бронирований размещения за рубежом за год выросло на 25%.

Подробнее — в материале «Заграницу накрыло турпотоком».