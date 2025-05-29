«Мазут содержит токсичные вещества, которые являются сильными канцерогенами»

В Анапе, несмотря на запрет Роспотребнадзора, люди купаются в Черном море. При этом в загрязненной мазутом воде плещутся даже дети, сообщают СМИ. Главный врач клиники CL Clinic Залина Сокаева рассказала «Ъ-Кубань», какие последствия для человеческого организма могут наступить после купания в морской воде, в которой содержится нефтепродукт.

Залина Сокаева

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«Контакт с водой, загрязненной мазутом, может представлять серьезную угрозу для здоровья. Мазут содержит токсичные вещества, включая полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые являются сильными канцерогенами. При попадании на кожу или вдыхании паров мазута возможны острые реакции: раздражение, аллергия, отравление. Вода с мазутом также может содержать патогенные микроорганизмы, усиливающие риск распространения инфекций: дерматиты, экземы, химические ожоги.

Помимо этого, возможны респираторные нарушения: кашель, бронхит, пневмония при вдыхании испарений, а также желудочно-кишечные инфекции. При случайном заглатывании воды — отравления, ротавирус, гепатит А.

Повышается риск развития онкологии из-за накопления ПАУ в организме. Возможны и отложенные во времени последствия для здоровья. Токсичные компоненты мазута способны накапливаться в органах и тканях, приводя ко многим хроническим заболеваниям. Так, длительное воздействие ПАУ связывают с дальнейшим развитием рака легких, кожи, мочевого пузыря. Также они могут вызывать хронические болезни дыхательной системы (фиброз легких, астма), нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

Тем, кто уже искупался в загрязненной воде, рекомендую немедленно принять душ с мылом, чтобы смыть остатки мазута. Прополоскать рот и нос чистой водой или физраствором. Наблюдать за симптомами: при сыпи, затрудненном дыхании, тошноте — обратиться к врачу. Не игнорировать профилактику: сорбенты (например, активированный уголь) помогут снизить интоксикацию при проглатывании воды.

Купание в загрязненной мазутом воде крайне опасно как сразу после контакта, так и в перспективе. Поэтому важно соблюдать официальные запреты».