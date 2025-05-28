«Пари НН» победил «Сочи» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Встреча проходила на арене «Фишт» в Адлере. За «Пари НН» забили Александр Трошечкин (45+5 мин.) и Виктор Александров (88). За сочинскую команду забил Роман Пасевич (14). Больше половины матча «Сочи» играл в меньшинстве — нападающий Владимир Писарский получил красную карточку на 38-й минуте.

В следующий раз команды встретятся 31 мая в Нижнем Новгороде. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, «Сочи» — пятое в турнирной таблице Первой лиги. Команда получила право играть в стыковых матчах, потому что «Черноморец», оказавшийся на третьем месте, не прошел лицензирование, необходимое для РПЛ.