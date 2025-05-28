СМИ: НАТО попросит Германию предоставить еще 40 тыс. военнослужащих для обороны

НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад общей численностью 40 тыс. военнослужащих для усиления обороны альянса, сообщили источники Reuters и Bloomberg. По их словам, инициатива объясняется возросшей угрозой со стороны России.

По данным Reuters, министры обороны стран НАТО обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе, посвященной новым целям альянса по вооружениям и численности войск. Конкретных сроков развертывания дополнительных войск нет. Источники сообщили, что «желательно» добиться этой цели к 2030 году, хотя это «нереалистично».

Как пишет агентство, общее число бригад от союзников по НАТО по итогам предстоящей встречи глав оборонных ведомств может быть увеличено с 80 до 120–130. Представитель Минобороны ФРГ сообщил, что эта информация засекречена из соображений безопасности. Представитель НАТО не назвал целевые количественные показатели, но заявил об «амбициозных» планах членов альянса.

В 2021 году Германия согласилась предоставить НАТО к 2030 году десять бригад, обычно включающих около 5 тыс. военнослужащих. Сейчас в Литве формируется девятая бригада, которая будет полностью развернута к 2027 году. Как отмечает Reuters, новые цели НАТО пока не учитывает возможного сокращения численности американских войск в Европе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бундесвер выдвигается на восток».

Лусине Баласян