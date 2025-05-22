Бундесвер выдвигается на восток

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в четверг, 22 мая, посетили Литву, чтобы дать старт размещению немецкой бронетанковой бригады в этой стране. Бригада станет первой размещенной за пределами Германии немецкой воинской частью со времен Второй мировой войны. Ее численность к 2027 году должна составить 5 тыс. человек. В реализации задуманного бундесверу придется столкнуться с проблемами – нехваткой личного состава и военной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо на заднем плане: министр обороны Борис Писториус, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Ints Kalnins / Reuters Слева направо на заднем плане: министр обороны Борис Писториус, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Программа визита канцлера в Вильнюс включала официальную церемонию, посвященную началу немецкого военного присутствия в стране, и переговоры с литовским президентом Гитанасом Науседой. В поездке канцлера сопровождал министр обороны Борис Писториус, инициатор создания 45-й бронетанковой бригады. Эту идею он обнародовал еще в 2023 году, а юридической основой для ее реализации стало подписанное в сентябре 2024 года межправительственное соглашение, в рамках которого Литва передаст Германии право безвозмездно использовать литовскую недвижимость и хранить на территории страны оружие и боеприпасы. ФРГ также сможет открыть здесь школы для детей военнослужащих, где те будут получать образование на родном языке и аттестаты немецкого образца.

45-я бронетанковая бригада станет первой дислоцированной за рубежом частью немецких войск со времен Второй мировой войны.

Ее задача — укрепить восточный фланг НАТО перед лицом «российской угрозы», о которой регулярно заявляют в странах Балтии и в Североатлантическом альянсе. Германия неоднократно участвовала в многонациональных военных миссиях, но постоянное размещение войск — беспрецедентный шаг. Литва выбрана не случайно: именно ее в НАТО считают «слабым звеном» обороны в случае российского вторжения. Кроме того, с 2017 года ФРГ возглавляла размещенный в Литве многонациональный батальон альянса. Теперь он перейдет в подчинение бронетанковой бригаде. «Германия будет готова защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО. Размещение немецкой бригады в Литве — это сильный сигнал нашим партнерам и четкий знак любому потенциальному противнику»,— заявил две недели назад господин Писториус.

Сейчас на территории Литвы находится передовая группа из 400 немецких военных. К концу года их число должно достигнуть 500. Всего в стране планируется разместить 4800 солдат бундесвера и 200 человек гражданского персонала. Достичь планового показателя 5 тыс. человек в ФРГ намерены к 2027 году. Бронетанковая бригада станет девятой по счету в составе бундесвера, ее личному составу предложат долгосрочные контракты.

Новая воинская часть будет расположена на полигоне Руднинкай в 30 км от границы с Белоруссией. Модернизация полигона началась еще в 2022 году, когда его планировалось адаптировать под нужды НАТО. С августа 2024 года рядом с полигоном начали возводить немецкий военный городок — сейчас в Руднинкае активно строятся казармы, прокладываются автомобильные дороги и железнодорожная ветка. Школы и детские сады построят в Вильнюсе и Каунасе.

Создание бронетанковой бригады в Литве укладывается в курс Фридриха Мерца на формирование «самой сильной армии в Европе», о котором он объявил после приведения его к присяге 6 мая.

По данным Bloomberg, этот план включает существенное увеличение расходов на оборону: в 2025 году бюджет бундесвера составит €60 млрд (+15% к бюджету 2024 года). Помимо этого в силе остается ранее поставленная цель — нарастить численность военнослужащих с нынешних 181 тыс. до 203 тыс. человек к 2031 году (господин Писториус предлагает повысить планку до 230 тыс.). Число резервистов также планируется увеличить — с 60 тыс. до 260 тыс., доведя общую численность военнослужащих до 460 тыс. человек (без учета гражданского персонала, которого сейчас около 80 тыс.).

Однако эти планы сталкиваются с серьезными препятствиями: нехваткой военнослужащих, устаревшими техникой и инфраструктурой. Военная карьера давно не привлекает немецких граждан, поэтому в бундесвере начали активно внедрять меры по улучшению условий службы по контракту. Новобранцам предложат краткосрочные контракты, хорошие зарплаты и широкий перечень льгот — от бесплатного получения водительских прав до компенсации аренды жилья и возможности пройти профессиональную переподготовку после завершения службы. Рассказывать о привлекательности бундесвера призвана масштабная рекламная кампания, ориентированная на молодежь. Бундесвер активно присутствует в СМИ, сотрудничает с вузами и создает онлайн-платформы, на которых молодые люди могут оценить свою готовность вступить в армейские ряды.

С перевооружением бундесвера и модернизацией инфраструктуры дела идут сложнее: выделенный правительством Олафа Шольца спецфонд в размере €100 млрд стремительно тает из-за роста инфляции, а просьбы Бориса Писториуса о дополнительном финансировании уперлись в возможности бюджета. Это приводило к отказам в контрактах на поставки новых вооружений. Так, в конце 2024 года власти Германии просто не нашли денег на заказ 600 ракет Taurus NEO стоимостью €2,1 млрд.

И хотя при канцлере Мерце вопрос финансирования должен быть решен за счет изменения фискальной политики, на производство новых вооружений и модернизацию существующих у оборонных концернов уйдут годы.

Такое положение дел ставит под вопрос успешную реализацию «самого амбициозного» проекта бундесвера в Литве. Эксперты уже сейчас отмечают проблемы с набором личного состава — в Германии тяжело найти людей для службы даже внутри страны. Набрать желающих заключить многолетний контракт для работы за рубежом кажется непосильной задачей. Сможет ли ФРГ укомплектовать бронетанковую бригаду необходимой техникой — также остается под вопросом. Пока для выполнения обещания «защищать каждый дюйм территории НАТО» у страны не хватает ни солдат, ни техники, ни средств.

Вероника Вишнякова