Сбер на Кавказском инвестиционном форуме заключил 10 соглашений

Сбер на Кавказском инвестиционном форуме, который завершился в Минеральных Водах, заключил 10 соглашений, касающихся развития экономики и социальной сферы Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: ПАО «СберБанк»

Председатель Юго-Западного банка Сбера Анатолий Песенников уточнил, что соглашения касаются разработок Сбера и его компаний-партнеров, которые уже пилотируются и внедряются в регионах СКФО. Речь идет о медицинском ИИ-ассистенте, генерации AI-портретов и зоне умных девайсов.

Соглашения заключены с руководством Северной Осетии, столицы Кабардино-Балкарии — Нальчика, АО «Кавказ.РФ» (занимается управлением особыми экономическими зонами в составе туристического кластера СКФО), Северо-Кавказского федерального университета, Торгово-промышленной палаты Ставрополья, а также пятью компаниями, занятыми в различных отраслях экономики Северного Кавказа и всего юга России.