Министр обороны Польши Косиняк-Камыш назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Россию врагом и осудил российские военные учения в Балтийском море. Об этом он заявил на пресс-конференции после визита в США, выступая на аэродроме в Варшаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Lopez / Reuters Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Господин Косиняк-Камыш отметил, что российские маневры начались перед учениями, которые Польша планирует провести с союзниками в июне. По его словам, Россия направила свой флот и воздушные суда для демонстрации своих возможностей. «Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Российские власти неоднократно обвиняли Варшаву в «враждебных действиях». После закрытия польскими властями генконсульства России в Кракове, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российско-польские отношения находятся в плачевном состоянии. «Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам»,— сказал он.