Семь лет госслужбы не видать

Верховный суд Башкирии отказал гособвинению в требовании отправить на 10 лет строгого режима бывшего заместителя руководителя Управления дорожного хозяйства (УДХ) Башкирии Ильшата Ишмуратова. Год назад он был приговорен к штрафу в размере 4,5 млн руб. по обвинению в получении 3,1 млн руб. взятки. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким, поэтому попросила ВС приговорить подсудимого к реальному лишению свободы, определить судьбу вещественных доказательств — изъятых у подсудимого 320 тыс. руб. — и дополнительно лишить его права работать муниципальным и госслужащим на восемь лет. Суд оставил штраф в силе и запретил Ильшату Ишмуратову работать на госслужбе в течение семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии частично пересмотрел наказание бывшему заместителю руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшату Ишмуратову. В июле прошлого года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и оштрафовал на 4,5 млн руб. Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние подсудимого, помощь следствию, наличие малолетней дочери и престарелых родителей.

С приговором не согласилась прокуратура. По мнению гособвинителя, действия подсудимого «повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного ограничения конкуренции неопределенного круга хозяйственных субъектов». Кроме того, суд неоправданно учел «активное способствование раскрытию и расследованию преступления» со стороны подсудимого, отметил представитель прокуратуры. По его данным, преступные действия подсудимого были «самостоятельно выявлены, зафиксированы и пресечены» сотрудниками правоохранительных органов. Судьбу вещественных доказательств — 320 тыс. руб. — суд первой инстанции также не определил, добавил он.

Поэтому представитель гособвинения попросил ВС Башкирии пересмотреть наказание подсудимому в сторону ужесточения — до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на восемь лет, а также «разрешить судьбу вещественных доказательств» — 320 тыс. руб., обнаруженных у Ильшата Ишмуратова во время задержания в мае 2024 года.

Вопреки доводам апелляционного представления, указал ВС Башкирии, наказание Ильшату Ишмуратову было вынесено «с учетом характера и степени общественной опасности содеянного». Он счел необходимым запретить подсудимому в течение семи лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Вещдоки в виде 64 купюр номиналом 5 тыс. руб. каждая суд оставил под арестом «до исполнения приговора в части взыскания с Ишмуратова И.Ф. штрафа».

Как было установлено судами, с 2021-го по 2024 год бывший тогда заместителем главы дорожного управления Ишмуратов получил 3,1 млн руб. от учредителя компании «Проектгрупп», выполнявшей работы по госконтрактам с УДХ. Допрошенный в качестве свидетеля взяткодатель (по данным «Ъ», это Василий Ивлев) рассказал, что в октябре 2020 года ему позвонил ранее незнакомый человек, представившийся заместителем руководителя УДХ и предложил поучаствовать в конкурсе на право диагностики дорог. Компания подала заявку на участие в торгах, с ней был заключен контракт. После того, как работы были приняты, учредитель «Проектгрупп» сообщил господину Ишмуратов о готовности участвовать в новых госконтрактах, «но при этом было бы хорошо, если бы Ишмуратов И.Ф. оказывал его организации помощь в прохождении тендера и подписании актов выполненных работ». Представитель подрядчика предложил корректировать технические задания на этапе проектирования, чтобы компания гарантированно побеждала на конкурсах. Также он договорился, что господин Ишмуратов за плату будет принимать работы без замечаний.

С октября 2020-го по август 2024 года компания заключила с УДХ 12 госконтактов на комплексную диагностику и оценку технического состояния дорог Башкирии. Их общая сумма превысила 238 млн руб. В процессе исполнения контрактов господин Ишмуратов получал лично и через посредника взятки, суммы которых варьировались от 100 тыс. до 1 млн руб. Одна из них в размере 500 тыс. руб. была передана в бане «С легким паром» в Уфе, указано в приговоре суда.

Одним из свидетелей обвинения стал начальник отдела организации дорожного движения и сохранности автомобильных дорог, имя которого в судебных актах не указано. Он сообщил, что в декабре 2021-го и 2022 года Ильшат Ишмуратов приглашал его к себе или сам приходил к нему, чтобы подписать акты приемки выполненных работ «Проектгрупп». Свидетель понимал, что должен был проконтролировать выполнение работ по контракту, изучив исполнительную документацию или выехав на объекты. «Но в этом случае, учитывая, что к нему подошел его руководитель и попросил подписать документы, он думая о том, что проверка выполненных работ уже произведена, подписывал документы»,— приводятся в решении его показания. О том, что начальник мог «подсунуть ему документы в личных целях», сотрудник управления не думал.

Получить комментарий Ильшата Ишмуратова и прокуратуры Башкирии вчера не удалось.

Наталья Балыкова