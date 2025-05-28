«Лидерам спорта» добавили земли

Правительство Нижегородской области в одностороннем порядке расторгло договор аренды земли с ООО «Русская тройка», которое планировало построить ледовую арену в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проект был утвержден региональными властями в 2020 году, но стройка так и не началась. Сейчас земельный участок хотят отдать госпредприятию «Лидеры спорта» под строительство другого спортивного объекта. Против этого выступила мэрия Нижнего Новгорода. Там считают, что на освободившейся земле необходимо строить школу. В областном правительстве говорят, что школа будет построена рядом на соседнем участке в рамках проекта по комплексному развитию территории, а две школы рядом не нужны. В мэрии сомневаются, что этим планам суждено сбыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородское государственное предприятие «Лидеры спорта» планирует направить 700 млн руб. в строительство спортивного центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно во время заседания областного совета по земельным и имущественным отношениям, на котором обсуждались вопросы предоставления земли под реализацию различных инвестиционных проектов. Спортивный центр планируется разместить рядом со стадионом «Северный» в границах улиц Васнецова и Бурденко.

Как писал «Ъ-Приволжье», пока этот участок закреплен за компанией «Русская тройка». В 2020 году региональные власти одобрили строительство Ледового дворца на этом участке. «Русская тройка» собиралась инвестировать в проект более 250 млн руб. На новой ледовой арене хотели, в частности, проводить тренировки и соревнования «Ночной хоккейной лиги». Приступить к строительству инвестор не смог. В 2022 году областное правительство хотело передать земельный участок ООО «Форис Комплектация» под строительство другого спортивного объекта. В «Русской тройке» тогда заявили, что готовы начать строительство своего объекта, но так его и не начали.

Сейчас областные власти забирают у «Русской тройки» участок, который ранее компании предоставили в аренду до 2027 года. По данным областного министерства градостроительной политики, инвестору направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды земли, и сейчас участок уже свободен. Рядом с участком расположена территория, которую планируется развивать по проекту комплексной жилой застройки. Здесь инвестор будет расселять старый фонд, строить новое жилье, спроектирует школу и детский сад. Возводить социальные объекты должно будет областное правительство, направив на это почти 910 млн руб.

Против проекта «Лидеров спорта» выступила администрация Нижнего Новгорода. По мнению директора департамента градостроительного развития и архитектуры Аллы Коновницыной, участок целесообразнее передать под строительство школы.

Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов и заместитель губернатора Егор Поляков не поняли предложения госпожи Коновницыной. Они попросили пояснить, зачем строить школу вместо спортивного центра, если рядом с этим участком по договору комплексного развития территории (КРТ) уже запланированы школа и детский сад.

Алла Коновницына пояснила, что для строительства школы по проекту КРТ нужно «приложить много усилий», в том числе и для расселения жилья. Она считает, что жилье будет строиться намного быстрее учебного заведения. Кроме того, нет никакой гарантии, что инвестор сможет расселить участок, запланированный под школу по проекту КРТ. Поэтому школу лучше построить на уже свободном участке, который освободился после «Русской тройки, считает госпожа Коновницына.

«Участок рядом со стадионом «Северный» всегда предназначался под строительство спортивного объекта. Инвестор в силу определенных экономических условий не может реализовать свой проект. Поэтому мы будем рассматривать возможность создания объекта через наше госпредприятие с привлечением федерального финансирования»,— сообщил Сергей Баринов.

Егор Поляков также считает, что раз с инвестором заключен договор КРТ, он обязан будет построить школу там, где она запланирована и в оговоренные сроки. «Иначе зачем мы этот договор КРТ заключали? Если КРТ правильно и по уму сделать, то такой ситуации, когда жилье построили, а школу нет, вообще не может возникнуть. Иначе это какой-то бардак»,— считает замгубернатора.

Представители областного минграда также сообщили, что при заключении договора о КРТ в него вносятся сроки строительства социальных объектов и в случае возникновения каких-то сложностей региональные власти стараются оперативно оказать ему необходимую помощь.

«Хорошо»,— согласилась госпожа Коновницына и предложила вернуться к этому вопросу через пять лет, когда, по ее мнению, жилье уже будет построено, а школа нет.

По итогам обсуждения земельный совет принял решение одобрить выделение земельного участка, ранее бывшего в аренде у «Русской тройки», под строительство спортивного объекта госпредприятию «Лидеры спорта». При этом, если у застройщика жилья возникнут проблемы со сроками строительства школы, на уровне региона будут приниматься отдельные решения о том, как их преодолеть.

Исполняющий обязанности директора ГП «Лидеры спорта» Андрей Гоголев рассказал «Ъ-Приволжье», что концепция нового спортивного объекта еще находится в проработке. По его словам, окончательное решение о том, что там будет ледовая арена, еще не принято. Возможно, там будут развивать другие виды спорта – например, бадминтон или гимнастику.

Андрей Репин, Роман Кряжев