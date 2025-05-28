Экс-главу Советского района Нижнего Новгорода осудили на восемь лет за взятки

Бывший глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев признан виновным в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ и получении взяток по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (три эпизода) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Исаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Владимир Исаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что в 2018-2020 годах Владимир Исаев получил более 1 млн руб. от уличных торговцев за то, чтобы власти не сносили их точки, которые незаконно работали на проходных улицах Cоветского района. Семь индивидуальных предпринимателей через посредников передавали ему от 10 тыс. руб. ежемесячно.

Кроме реального срока суд назначил Владимира Исаеву 1,08 млн руб. штрафа и на восемь лет запретил занимать должности в органах местного самоуправления. Экс-главу Советского района взяли под стражу в зале суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», Владимир Исаев был главой Советского района с 2017 года. Он уволился 1 июня 2020 года после обысков в администрации, которые он тогда назвал очередной проверкой, «не являющейся ничем из ряда вон выходящим». В августе того же года в отношении экс-главы возбудили уголовное дело о получении взятки размером 260 тыс. руб. от одного из торговцев. Расследование было завершено в апреле 2022 года, тогда Владимира Исаева обвинили в семи эпизодах получения взяток на сумму более 1 млн руб.

Вину бывший глава района не признал. Он утверждал, что его оговорили недобросовестные подчиненные, а факты получения им каких-либо денег от владельцев уличных киосков и ларьков не доказаны.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Взятки отдавали на словах».

Елена Ковалева