В полиции опровергли информацию о массовой драке в Ростове

В ГУ МВД по Ростовской области дали официальный комментарий по поводу массовой драки, якобы произошедшей 27 мая на Северном в Ростове-на-Дону в районе проспекта Космонавтов. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области «Ъ-Ростов» сообщили, что выезд на место и опрос свидетелей информацию не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что кадры с массовыми столкновениями людей, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности — бытовой конфликт имел исключительно словесный характер, подчеркнули в ведомстве.

Наталья Белоштейн