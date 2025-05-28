ННГУ не продлил контракт с преподавательницей после скандала с трупами животных

Ученый совет Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ) практически единогласно не поддержал избрание Галины Петровой на должность профессора кафедры уголовного права и процесса юридического факультета. Вуз не стал продлевать с преподавательницей трудовой контракт, сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце апреля в квартире Галины Петровой на улице Сусловой в Нижнем Новгороде правоохранители обнаружили более 10 трупов животных и фрагменты их тел, упакованные в пакеты. Истощенных, но живых кошек и собак передали зооволонтерам. Во второй квартире преподавательницы на улице Хохлова активисты нашли трупы животных с выколотыми глазами и банки с фрагментами их тел.

Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными, Галина Петрова проходит по нему свидетелем. В телефоне у ее сына Андрея, который ранее тоже работал в ННГУ, волонтеры нашли фотографии замученных котят и щенков, его забрали в психиатрическую больницу.

Елена Ковалева