Публичные компании скупили биткойны на $88 млрд

Публичные компании, занимающиеся торговлей цифровыми активами, начали активно скупать биткойны. Так они отреагировали на резкий скачок его стоимости. Компании надеются, что резервы криптовалюты помогут им повысить собственную рыночную капитализацию, пишет Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным BitcoinTreasuries.net, количество публичных компаний, владеющих биткойнами, выросло с 89 в начале апреля до 113. Сейчас в их портфелях накоплено около 800 тыс. биткойнов на сумму $88 млрд.

Еще в начале апреля курс биткойна на онлайн-площадках опускался до $76 тыс. Но на фоне попыток Дональда Трампа заключить торговую сделку с Китаем и снижения волатильности на фондовых рынках курс криптовалюты стал стремительно расти, достигнув на прошлой неделе исторической отметки в $112 тыс. за цифровую монету.

Кирилл Сарханянц