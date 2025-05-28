РФС оставил в силе решение о невыдаче лицензии «Химкам» на следующий сезон

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба «Химки» на решение отказать ему в получение лицензии для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

24 мая РФС отказал «Химкам» в выдаче лицензии в связи с «несоблюдением финансовых критериев лицензирования». 27 мая стало известно, что «Химки» обратились с апелляционной жалобой в РФС.

Помимо «Химок» лицензии для участия в следующем сезоне не получили новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск».

В завершившемся сезоне «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Команда на два очка оторвалась от «зоны стыковых матчей».

В апреле «Химки» покинул главный тренер Франк Артига. Позже сообщалось, что основной состав команды бойкотирует тренировки из-за задержек по зарплате. Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ситуация в клубе ставит «под угрозу репутацию главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип». Также РПЛ ввела внешнее управление в «Химках» из-за долгов.

Таисия Орлова