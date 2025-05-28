В сети появились кадры падения трех человек в провал на набережной Сарапула. Его опубликовали сегодня в Telegram-канале «Shot». Обрушение грунта и плитки на тротуаре городской набережной произошло 24 мая. По данным из соцсетей, двум пострадавшим женщинам потребовалась медицинскую помощь.

Напомним, по информации из соцсетей была организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах. Поручение главы Следкома поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

После подмыва и повреждения благоустройства в пешеходной зоне выход на набережную Сарапула в зоне причала ограничили. Восстановление начнется после понижения уровня воды в реке Каме.