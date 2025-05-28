Секретарь Совета безопасности Ирана встретился в Москве с Николаем Патрушевым

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан встретился в Москве с помощником президента РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства Ирана в России.

Господин Ахмадиан обсудил с Николаем Патрушевым развитие двусторонних отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

27 мая Али Акбар Ахмадиан прибыл в Россию, чтобы принять участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в Москве 27-29 мая.

Форум служит площадкой для обсуждения глобальных вопросов безопасности, укрепления сотрудничества стран в противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркоторговле. Приглашения для участия во встрече были направлены более чем в 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.