Российский еврейский конгресс избрал президента

Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) стал IT-предприниматель и меценат Александр Генцис. С 26 марта он занимал пост исполняющего обязанности главы РЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Генцис

Фото: Пресс-служба РЕК, ресс-служба РЕК Александр Генцис

Фото: Пресс-служба РЕК, ресс-служба РЕК

Президиум Российского еврейского конгресса избрал Александра Генциса президентом сроком на пять лет, уточнила пресс-служба РЕК. «Сейчас в России уникальный момент, когда мы по крупицам восстанавливаем то, что всегда было в нашей традиции и веками сохраняло еврейский народ: следование заповедям, помощь друг другу, взаимную поддержку»,— сказал господин Генцис.

С 2024 года Александр Генцис был попечителем благотворительных программ РЕК. В марте 2025-го президиум рекомендовал избрать его президентом конгресса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иерусалим наш».