Иерусалим наш

В Иерусалиме состоялось заседание Генеральной ассамблеи Европейского еврейского конгресса. Представители еврейских общин в Европе избрали президента конгресса — им в очередной раз стал российский предприниматель Вячеслав Кантор, отходивший от дел после включения его в санкционные списки и решивший вновь побороться за пост после того, как они были отредактированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Кантор

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters Вячеслав Кантор

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Около четырех десятков руководителей европейских еврейских общин, представляющих интересы более 2 млн евреев Европы, собрались в Иерусалиме, чтобы избрать руководителя Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

ЕЕК учрежден в 1986 году. Штаб-квартира организации расположена в Брюсселе. В сферу деятельности конгресса входит защита прав человека, борьба с ксенофобией и антисемитизмом, поддержка межрелигиозного диалога, развитие культурных и образовательных программ, сохранение памяти о холокосте, противодействие ядерному терроризму. ЕЕК активно сотрудничает с ООН, Евросоюзом, ОБСЕ.

Вячеслав Кантор впервые был избран президентом ЕЕК в июне 2007 года; он переизбирался на эту должность в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. В 2022 году, после начала СВО на Украине, господину Кантору пришлось досрочно оставить свой пост в связи с введенными против него санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. Ему инкриминировали «связи с Путиным» и «материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Однако 14 марта 2025 года решением Совета ЕС господин Кантор был исключен из санкционного списка Евросоюза, а 18 марта 2025 года — из санкционного списка Швейцарии.

Пока господин Кантор находился под санкциями, конгресс возглавил австрийско-израильский бизнесмен Ариэль Музыкант, бывший президент Австрийской еврейской общины. Его президентские полномочия истекли в конце 2024 года.

Господин Музыкант составил конкуренцию господину Кантору и на нынешних выборах главы ЕЕК. Сторонники господина Музыканта убеждали Вячеслава Кантора отказаться от участия в кампании, объясняя это тем, что он по-прежнему включен в польский, британский и эстонский санкционные списки и это может затруднить его работу на посту президента ЕЕК. Тем не менее господин Кантор получил две трети голосов выборщиков.

Вячеслав Кантор родился в 1953 году в Москве. В 1976 году окончил Московский авиационный институт. В 1989–1993 годах работал гендиректором российско-американского предприятия «Интелмас». В 1993 году возглавил агрохимическую компанию «Акрон». В 1996–2000 годах был советником по экономическим вопросам председателя Совета федерации. С 2000 года является президентом Национального института корпоративной реформы. В 2005 году господин Кантор возглавил фонд «Всемирный форум памяти холокоста». В 2005–2009 годах — президент Российского еврейского конгресса. С 2006 года — один из учредителей и председатель Европейского еврейского фонда. Журнал Forbes оценивал состояние Вячеслава Кантора в 2025 году в $9,5 млрд.

После победы господин Кантор поблагодарил Ариэля Музыканта «за самоотверженные усилия по руководству ЕЕК» и выразил надежду на сотрудничество с ним во благо всех еврейских общин.

Вновь избранный президент ЕЕК пообещал уделять особое внимание борьбе с антисемитизмом в Европе, обеспечению безопасности еврейских общин и реализации проектов по сохранению памяти о холокосте.

«Рост антисемитизма, с которым мы столкнулись сегодня,— это угроза не только еврейским общинам, но и основам европейских демократий,— заявил Вячеслав Кантор.— Если эту растущую волну ненависти не остановить, она разрушит социальные устои общества. Мы уже видим рост поляризации, экстремизм набирает силу, умеренность отходит на второй план».

Директор Института религии и политики Антон Игнатенко считает избрание господина Кантора президентом ЕЕК выдающимся случаем: «Сейчас, когда в Европе стараются отмежеваться от всего, что могло бы ассоциироваться с Россией, выбирают российского бизнесмена главой еврейского конгресса. Значит, россиян не удалось совсем выдавить из европейской общественной жизни. Победа Вячеслава Кантора может содействовать восстановлению общественной дипломатии между Европой и Россией».

Павел Коробов