Кассация оставила в силе приговор экс-руководителю «Констанс-Банка» Ебралидзе

Третий кассационный суд общей юрисдикции поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему председателю совета директоров АО «АКБ "Констанс-Банк"» Александру Ебралидзе, который был признан виновным в хищении средств банка. Ранее суд по этому делу приговорил Ебралидзе к трем годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 27 мая в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», заявленный этой организацией в интересах банка иск в размере свыше 371 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

При этом арест, наложенный на имущество бизнесмена в ходе расследования уголовного дела, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска, отмечается в сообщении.

Напомним, в 2016 году Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что в кассе АО АКБ «Констанс-Банк» была выявлена крупная недостача наличных денежных средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания Александра Ебралидзе проиграла ФНС судебный спор по налогам на 323 млн рублей, а квартиру осужденного бизнесмена в Доме Лидваля на Каменноостровском проспекте в Петербурге продали за 105 млн рублей.

Подробнее о деле Александра Ебралидзе — в материале «Ъ» «Растрата активов довела до СИЗО».

Андрей Цедрик