Халатность по размеру

Кировский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии, а ныне замминистра здравоохранения Московской области Ирины Кононовой. Ее обвиняют в халатности и неисполнении решения суда. По версии следствия, из-за Ирины Кононовой, отвечавшей в минздраве Башкирии за обеспечение льготной категории граждан медицинской продукцией, неизлечимо больной ребенок и два инвалида несколько лет назад не получили, необходимые лекарства, несмотря на решение суда. Обвиняемая не признает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кировский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Она обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Дата судебного заседания еще не назначена. Санкции за неисполнение решения суда предусматривают лишение свободы до двух лет, за халатность — штраф до 120 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года.

Ирина Кононова родилась в 1975 году в Оренбургской области. В 1998 году окончила лечебный факультет Оренбургской государственной медицинской академии, а в 2003 году — Академию труда и социальных отношений в Москве. Трудовую деятельность начала в 1999 году в Оренбурге. В 2015 – 2017 годах была начальником Управления по работе с обращениями граждан и организации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Москвы. Заместителем министра здравоохранения Башкирии Ирину Кононову назначили в марте 2019 года, здесь она проработала до июня 2024 года. Госпожу Кононову считали креатурой главы минздрава Башкирии Максима Забелина. В ноябре прошлого года он ушел в отставку с должности руководителя администрации главы Башкирии, чтобы занять кресло министра здравоохранения Московской области. Спустя некоторое время Ирина Кононова также покинула Башкирию. Сейчас она занимает должность заместителя господина Забелина.

Уголовное дело в отношении Ирины Кононовой по факту неисполнения решения суда возбудило управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии в августе 2023 года и передало его для расследования в региональное управление СКР. После того, как председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием предполагаемых потерпевших, дело было передано центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, Ирина Кононова, являясь заместителем министра здравоохранения Башкирии, не обеспечила неизлечимо больного трехлетнего ребенка и двух инвалидов лекарствами. В октябре 2021 года в Сибайский городской суд исковое заявление об обеспечении ребенка подали мать и прокурор Сибая Лилия Мурзагулова. Тогда судья обязала региональный минздрав обеспечить ребенка, в частности, препаратами будесонид и убидекаренон, кислородной маской, зондом для кормления, стойкой для аппарата ИВЛ и смесями, но решение суда не было исполнено. Другие подробности уголовного дела, по которому проходят еще двое предполагаемых потерпевших, неизвестны.

Ирина Кононова не признала вину. Но, как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении нее был проведен «комплекс следственных действий». «Установлено, что именно на Кононову возлагались обязанности по бесплатному обеспечению льготной категории граждан медицинской продукцией, минздрав республики располагал для этого необходимыми финансовыми ресурсами»,— отметили в пресс-службе.

Ирина Кононова, судя по всему, безуспешно пыталась оспорить постановление о возбуждении уголовного дела. В ноябре 2023 года Советский райсуд Уфы, рассмотрев ее ходатайство о признании постановления незаконным, передал заявление по подсудности в суд Нижнего Новгорода, поскольку расследование дела велось дислоцированным в этом город Третьим следственным управлением ГСУ СКР. Нижегородский районный суд в апреле 2024 года отказал в удовлетворении заявления, поданного, вероятно, адвокатом госпожи Кононовой Владиславом Меньшиковым.

Найти контакты Владислава Меньшикова не удалось.

В пресс-службе регионального минздрава не смогли ответить на вопрос, получили ли потерпевшие в итоге медицинскую продукцию. Для проверки информации пресс-служба ведомства запросила имена потерпевших, которые в пресс-службе СКР в пресс-релизе не раскрываются.

В январе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в интервью «Российской газете» сообщал, что в республике право на льготные лекарства имеют более 754 тыс. человек, «и это число постоянно растет». На финансирование льготного лекарственного обеспечения в 2025 году заложено 7,2 млрд руб. – на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом году, отметил господин Рахматуллин.

Венера Хисамова