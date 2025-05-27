Из Кумертау на субсидию ответили с теплом

Министерству финансов Башкирии не удалось доказать нецелевое использование бюджетных субсидий, выделенных мэрии Кумертау. В 2016 и 2019 годах местные власти получили из бюджета региона 136 млн руб. на подготовку к отопительному сезону. Позднее, проведя проверку расходования средств, министерство потребовало вернуть большую часть средств. Городская администрация оспорила требования в арбитражном суде Башкирии, который встал на ее сторону, как и апелляционная инстанция. Юристы полагают, что суды приняли законное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Кумертау доказала, что потратила бюджетные деньги на финансирование местных тепловых компаний

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Мэрия Кумертау доказала, что потратила бюджетные деньги на финансирование местных тепловых компаний

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Мэрия Кумертау не будет возвращать в республиканский бюджет 107,5 млн руб. из субсидий для поддержки местного жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на требования министерства финансов Башкирии. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В мае 2016 года минЖКХ выделило мэрии Кумертау субсидию в размере 52,9 млн руб. для подготовки коммунальных организаций к отопительному сезону и снижениЯе их кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов. С учетом 22,7 млн руб., предоставленных местным бюджетом, около 11,3 млн руб. получило МУП «Межрайводоканал» (тогда подчинялось мэрии, теперь принадлежит республике в лице минземимущества и минЖКХ), чуть меньше 64,3 млн руб. — ООО «Кумертауские тепловые сети» (КТС, обеспечивает город теплом).

В мае 2019 года министерство ЖКХ предоставило властям Кумертау еще 83,2 млн руб. Вместе со средствами из городского бюджета субсидии для «Межрайводоканала» составили 14,7 млн руб., для Кумертауских тепловых сетей — 104 млн руб. Указанную сумму КТС направили АО «Свердловская энергогазовая компания» в счет долга за поставку тепловой энергии.

Спустя три с половиной года министерство финансов провело внеплановую проверку использования средств, а в январе 2024 года предписало мэрии вернуть 107,5 млн руб. По мнению ведомства, администрация не проконтролировала расход средств получателями субсидии. Кроме того, ведомство доказывало, что вместо расчетов со Свердловской энергетической компанией КТС должны были использовать деньги для капитального ремонта инфраструктуры.

Не согласившись с требованиями, мэрия обратилась в арбитражный суд Башкирии, который встал на сторону муниципалитета и отменил предписание минфина. Доводы городских властей поддержали Контрольно-счетная палата Башкирии и министерство ЖКХ.

Министерство финансов попыталось оспорить решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в Челябинске. В апелляционной жалобе министерство повторило тезис о нецелевом использовании средств. Также ведомство обратило внимание на отсутствие у администрации доказательств снижения долговой нагрузки Кумертауских тепловых сетей.

По мнению апелляционной коллегии, администрация доказала погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, посчитал суд, в условиях субсидирования в 2019 году не было прописано, что средства должны направляться конкретно на капитальный ремонт.

В министерстве финансов постановление суда вчера не комментировали.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский полагает, что у министерства финансов вряд ли есть серьезные шансы на пересмотр судебных актов в суде кассационной инстанции. «Министерством финансов была проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации города. На основании акта проверки было выставлено представление. Суды же, изучив акт проверки, установили, что он не только не подтверждает вменяемые мэрии нарушения. Напротив, актом проверки подтверждается целевой характер расходования субсидий»,— пояснил собеседник.

Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и партнеры», считает обоснованными выводы судов двух инстанций. «В самом порядке предоставления субсидий, утвержденном постановлением правительства Башкирии 18 июня 2018 года, прямо указано, что субсидии могут использоваться в том числе на погашение кредиторской задолженности коммунальных организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов»,— рассказала она.

«Чтобы добиться пересмотра в кассации, минфину придется доказать существенные нарушения норм процессуального или материального права, которые могли повлиять на исход дела. Однако такого рода грубых нарушений из материалов дела не усматривается: обе инстанции применили нормы права корректно, факты установлены полно, и выводы логичны»,— уверена эксперт.

Идэль Гумеров