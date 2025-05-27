В Грузии задержали обвиняемого в краже криптовалюты у миллиардера

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии задержала бизнесмена Георгия Бачиашвили. Его обвиняют в краже криптовалюты у богатейшего человека страны и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бидзина Иванишвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters Бидзина Иванишвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Как сообщила СГБ в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Георгия Бачиашвили задержали на границе с Азербайджаном. Мужчину разыскивали по красному циркуляру Интерпола. Там также уточнили, что он имеет гражданства Грузии и России.

Георгий Бачиашвили занимал должность гендиректора Фонда соинвестирования, который основал Бидзина Иванишвили. В 2024 году ему предъявили обвинения в присвоении крупной суммы криптовалюты и отмывании денег на $40 млн. По версии следствия, Бачиашвили убедил миллиардера инвестировать в майнинг биткойнов, а позже присвоил доход. Суд в Тбилиси заочно приговорил его к 11 годам заключения и выплате 9 тыс. биткойнов в пользу Бидзины Иванишвили.

Петр Бузлаев