Продажи Tesla в Европе в апреле упали вдвое

В апреле в странах ЕС было продано 5475 электромобилей Tesla. Это на 52,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Если брать всю Европу, включая Великобританию и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — Исландию, Норвегию и Швейцарию, то падение продаж Tesla составило в апреле 49%. Соответственно, доля Tesla на рынке ЕС сократилась за год с 1,3% до 0,6%. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

В докладе также указывается, что снижение продаж Tesla происходит на фоне общего роста продаж аккумуляторных электромобилей в ЕС на 26,4%. Ранее стало известно, что в апреле китайский производитель электромобилей BYD впервые обогнал Tesla по числу проданных в Европе автомобилей.

Как следует из доклада ACEA, продажи всех автомобилей в апреле в ЕС выросли в годовом выражении на 1,3%. Как отмечают в ACEA, это свидетельствует о «некотором восстановлении рынка, несмотря на сохраняющуюся непредсказуемость мировой экономической ситуации».

Общая доля бензиновых и дизельных автомобилей на рынке ЕС продолжает стабильно сокращаться и сейчас составляет 38,2% (28,3% — бензиновые, 9,6% — дизельные). В апреле 2024 года она была 48,4%. Доля гибридных автомобилей (HEV) выросла с 29,1% до 34,7%, доля аккумуляторных электромобилей (BEV) — с 11,9% до 15,7%, доля подзаряжаемых от сети гибридных автомобилей (PHEV) — с 6,8% до 8,8%.

Больше всего в апреле среди крупных производителей выросли продажи автомобилей BMW Group — на 9,8%. У Stellantis продажи снизились на 1,1%, у Hyundai Group — на 2,3%. У Volkswagen Group выросли на 2,9%, у Renault Group — на 1,1%.

Алена Миклашевская