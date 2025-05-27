ВС Башкирии оставил в силе решение по иску Фатхуллы Исхакова к Минфину России

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского райсуда Уфы, в марте взыскавшего с Минфина РФ в пользу незаконно осужденного 88-летнего Фатхуллы Исхакова 95 тыс. руб. в качестве потерянного заработка за 13 лет и конфискованную у него корову. Пенсионер просил выплатить ему 3,5 млн руб., включая 135 тыс. руб. за юридические услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионер Фатхулла Исхаков в коридоре Ленинского райсуд Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Пенсионер Фатхулла Исхаков в коридоре Ленинского райсуд Уфы

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фатхуллу Исхакова в 1959 году приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, из которых он отсидел 13 лет. В мае 2023 года Верховный суд РФ реабилитировал пенсионера. Тогда выяснилось, что преступление совершил другой человек.

За незаконные преследование и лишение свободы пенсионер смог отсудить у Минфина РФ 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, хотя просил 450 млн руб.

Венера Хисамова