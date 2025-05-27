Суд Франции заменил срок на условный одному из напавших на генконсульство РФ

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса заменил срок на условный Василю Эресаню — одному из участников нападения на генконсульство России во Франции. Об этом сообщает Le Monde. Второй нападавший, Жорж Ситья, не подавал апелляцию, его приговор остался в силе.

«Приговоренный к восьми месяцам лишения свободы... один из марсельских исследователей CNRS (Национальный центр научных исследований.— "Ъ"), которые запустили бутылки с жидким азотом в российское консульство в Марселе... получил условный срок»,— пишет издание.

Приговор за несанкционированное изготовление взрывного устройства остался в силе. Господин Эресаню оправдан по факту попытки нанесения ущерба.

24 февраля на территорию генконсульства России бросили три пластиковые бутылки со взрывчатым веществом, две из которых взорвались. Никто не пострадал. Нападавшими оказались двое французских исследователей 48-летний Василь Эресаню и 59-летний Жорж Ситья. Они объяснили свой поступок желанием высказать несогласие с действиями российских властей по случаю годовщины начала боевых действий на Украине. Суд приговорил обоих к восьми месяцам лишения свободы с правом отбывать наказание под домашним арестом. В российском консульстве не согласились с решением суда и назвали приговор слишком мягким.

Екатерина Отрашкевич