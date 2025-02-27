Москва возмущена мягким приговором напавшим на генконсульство в Марселе

Россию возмутило «непропорционально мягкое» наказание, которое запросили для напавших на дипмиссию страны во французском Марселе. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул Станислав Оранский. Сначала двум арестованным французам запросили год лишения свободы. Позднее их приговорили лишь к восьми месяцам заключения.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием»,— сказал дипломат. По его словам, российская сторона расценивает случившееся как теракт, совершенный против генконсульства по предварительному сговору.

«Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились. Но все наши доводы прокурор отмел, сказав, что речь ни о каком террористическом акте идти не может и они просто совершили глупость»,— подчеркнул господин Оранский.

Генконсул рассказал, что ведомство намерено подать гражданский иск по факту инцидента. Суд назначил его рассмотрение на 23 января 2026 года.

Нападение на генконсульство России в Марселе произошло в понедельник, 24 февраля. В сад дипмиссии бросили три бутылки с зажигательной смесью, две из них взорвались. Пострадавших и повреждений не было. На месте инцидента задержали двоих мужчин 48 и 59 лет. МИД Франции и ООН осудили произошедшее, назвав неприемлемым нападение на дипмиссии и их сотрудников.